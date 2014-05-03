У Краматорську звільнили захоплену сепаратистами будівлю СБУ
14:59, 03 травня 2014Політика
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Зараз будівля перебуває під контролем Національної гвардії України.
У Краматорську проходить антитерористична операція / REUTERS
Сьогодні у Краматорську Донецької області в ході антитерористичної операції звільнено від сепаратистів міське управління СБУ.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, зараз будівля перебуває під контролем Національної гвардії України.
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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в районі Слов'янська і Краматорська почалася активна фаза антитерористичної операції силами підрозділів МВС, Нацгвардії та армії.
Сьогодні вночі сили АТЦ повністю взяли під контроль аеропорт у м. Краматорську та всі блокпости навколо цього міста, а також звільнили від сепаратистів телевежу.
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