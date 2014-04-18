У Краматорську звільнили захоплену телевежу та відключили російські канали

Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) спільно зі співробітниками СБУ звільнили захоплений озброєними особами радіопередавальний центр у Краматорську і відключили мовлення російських каналів.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби концерну Павло Білоножко.

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Як раніше повідомляв УНІАН, вчора, 17 квітня, озброєні особи проникли на територію радіопередавального центру Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) в Краматорську (Донецька обл.), і почали встановлювати на захопленому об'єкті своє супутникове обладнання.

«Озброєні особи працюють за такою ж схемою, як і в Криму, тільки, напевно, більш удосконаленою, тому що вони зайшли зі своїм супутниковим обладнанням. Крім того, що вимикають наше обладнання, вони встановлюють якесь своє», - сказав тоді Білоножко.