У Харкові суд заборонив проводити в неділю масові заходи

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради.

Виконком Харківської міськради закликав громадян не піддаватися на провокації та утриматися від участі в масових акціях.

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«У зв'язку зі суспільно-політичною ситуацією, що склалася в країні, просимо вас утриматися завтра від участі в мітингах і різних зібраннях. Проведення їх 4 травня 2014 року заборонено рішенням суду. Просимо вас не піддаватися на провокації і дотримуватися спокою. Вчора в Україні загинуло більше 40 людей, і наш обов'язок - вшанувати тих, хто пішов з життя, миром», - йдеться в повідомленні.

За відомостями в.о. Харківського міського голови Олександра Новака, міськрада подавала заяву до Харківського окружного адміністративного суду про обмеження проведення масових заходів у Харкові 4 травня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 травня, в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав указ щодо оголошення в державі дводенної жалоби за загиблими в ході антитерористичної операції на Донеччині та внаслідок заворушень, спровокованих проросійськими сепаратистами в Одесі.

У Харківській області через трагічні події в Одесі, внаслідок яких загинули більше 40 людей, оголошено триденний траур з 3 по 5 травня. За відомостями голови Харківської ОДА Ігоря Балути, до Харківського окружного адміністративного суду сьогодні, 3 травня, було подано позов щодо заборони проведення будь-яких масових заходів у неділю, 4 травня.

Харківська облдержадміністрація та обласне управління міліції звернулися до громадян з проханням утриматися від участі в масових заходах.

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У свою чергу через оголошену жалобу харківський Євромайдан вирішив перенести заплановане на неділю, 4 травня, народне віче.

У той же час харківський Антимайдан анонсував свій мітинг на 4 травня на 12.00.