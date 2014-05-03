В Україні оголошено дводенну жалобу внаслідок подій в Одесі

Про це повідомляє прес-служба парламенту.

«2 травня стало для України трагічним днем, - наголосив Турчинов. - Я підписав указ про дводенний траур в Україні і хочу висловити щире співчуття їхнім рідним та близьким».

«Ми маємо зробити правильні висновки з цієї трагедії, яка відбулася насамперед через зовнішню провокацію. Винні в організації та провокуванні цих подій будуть покарані», - підкреслив він.

Керівник парламенту зазначив, що «українців сьогодні постійно штовхають на протистояння, на громадянські конфлікти, на знищення країни зсередини».

«Ми не можемо цього допустити і маємо бути єдиними у боротьбі з зовнішнім ворогом, з тими, хто хоче знищити Україну», - заявив він.

За словами в.о. Президента, військові та правоохоронці продовжать боротьбу проти тероризму та бандитизму, за мир та спокій у державі.

Турчинов закликав «припинити будь-які громадянські протистояння всередині країни, бути єдиними у боротьбі із зовнішнім агресором».

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

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15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

2 травня в районі Слов`янська і Краматорська силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії почалася активна фаза антитерористичної операції.

3 травня в СБУ повідомили, що під час проведення антитерористичної операції на Донбасі українські спецслужби втратили 5 людей вбитими, ще 12 поранено.

2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, в результаті якої також загинули люди.

За останніми даними, в Одесі після учорашніх сутичок між проукраїнськими активістами і сепаратистами до лікарень звернулися 214 чоловік, із них 27 - у дуже тяжкому стані. Загинули 46 осіб.