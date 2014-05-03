У Луганську терористи утримують в полоні двох активістів Громадянського сектору міста

У Луганську в полоні у терористів перебувають двоє активістів Громадянського сектору міста: Олексій Біда і Ганна Мокроусова.

Як передає кореспондент УНІАН, про другу полонянку повідомили друзі захопленої активістки. За їхніми словами, Мокроусова перебуває в будівлі захопленого Управління СБУ разом з Бідою.

«Вона відповіла на телефон, але каже, що перебуває у друзів і не може ні з ким зустрітися. З абсолютно неприродної манери розмови можна сказати, що її теж захопили сепаратисти», - повідомила одна з активісток.

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«Вона там, голос тремтить, говорити не може, але на телефон відповідати дають або відповідають за неї. Сказала, явно по гучному зв`язку, що вирішує фінансові питання у хлопця, зустрінеться пізніше, голос тремтів», - зазначила інша активістка.

Як повідомляв УНІАН , сьогодні в Луганську терористи викрали одного з лідерів Громадянського сектора Луганська Олексія Біду. За словами очевидців, в районі Автовокзалу четверо невідомих скрутили руки Біді і заштовхали його в сірий автомобіль ВАЗ 2101 з державними номерами 0382.

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За повідомленнями активістів, він поїхав на захист будівлі Обласного військкомату, де сьогодні очікувався штурм будівлі сепаратистами.

Зараз викрадений Біда перебуває також в будівлі захопленого Управління СБУ, стверджують активісти ГС.

«З його номера відповідає «несамовите тіло», яке благим матом кричить , про те , що всім треба приїжджати в СБУ» , - повідомили в Громадянському секторі Луганська.