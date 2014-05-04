ЄС вітає звільнення експертів ОБСЄ і сподівається, що терористи відпустять і інших заручників

Про це йдеться у заяві ЄС, повідомили УНІАН у Представництві Євросоюзу в Україні.

«ЄС вітає звільнення сімох неозброєних військових спостерігачів з Німеччини, Данії, Польщі та Чехії, що діяли на підставі Віденського документа, а також українських військових, які їх супроводжували. Загалом вони пробули у заручниках в Слов’янську понад тиждень», - зазначається в заяві.

ЄС висловлює вдячність «всім тим, хто долучився до цього позитивного зрушення».Читайте такожЗвільнений експерт ОБСЄ: Нам зняли пов’язки з очей і розв’язали руки лише через 8-10 годин

«Після цього має відбутися звільнення всіх інших заручників, що їх утримують нелегальні озброєні групи у східній Україні», - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, 25 квітня сепаратисти Слов'янська захопили автобус, в якому перебували 8 представників ОБСЄ, 5 військовослужбовців Збройних сил України і водій.

27 квітня терористи звільнили шведського військового у зв'язку з тим , що він хворіє на цукровий діабет.

3 травня терористи звільнили решту заручників.

В МЗС України заявили, що звільнення заручників у Слов'янську з групи військових спостерігачів місії ОБСЄ та українських військовослужбовців відбулося після отримання терористами інструкцій з Росії.Читайте такожСБУ отримала докази координації Росією захоплення представників ОБСЄ

Також СБУ заявила, що отримала докази координації та безпосереднього впливу російської сторони на ситуацію щодо захоплення членів військової верифікаційної місії країн-учасників ОБСЄ.

Тим часом у полоні сепаратистів залишаються близько 50 осіб, у тому числі журналісти, українські військові та активісти.