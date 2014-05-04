У Луганську терористи під час штурму збірного пункту поранили військовослужбовця

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Згідно з повідомленням, 3 травня близько 19-ї години група радикально налаштованих проросійських сепаратистів намагалась захопити будівлю обласного збірного пункту у м. Луганськ та заволодіти зброєю, в той час там перебували військовослужбовці Західного територіального командування.

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«Не досягнувши наміченої мети, радикали відкрили вогонь з вогнепальної зброї в бік військовослужбовців. Під час перестрілки військовослужбовець однієї з військових частин отримав наскрізне вогнепальне поранення передпліччя правої руки», - повідомили в УЗГ.

Постраждалому надано необхідну медичну допомогу, на цей момент стан його здоров’я задовільний.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що сепаратисти захопили у Луганську збірний пункт, водночас бійці Національної гвардії змогли вийти зі зброєю із захопленої будівлі.