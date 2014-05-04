Аваков про звільнення сепаратистів в Одесі: "У мене немає слів, щоб висловити свій гнів"

Про це заявив глава МВС Арсен Аваков, якого цитує Юрій Бутусов.

За його словами, Аваков відреагував на події 4 травня в Одесі так: "У мене немає слів, щоб висловити свій гнів ганебним фактом звільнення 10 провокаторів, з вини яких в Одесі було вбито 43 людини і 160 поранено", передає Українська правда.

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"Я хочу відверто сказати про причини того, що сталося. Затримані провокатори повинні були бути вчора вночі (в ніч на 4 травня) відконвойовані до Києва. Проте заступник генерального прокурора Банчук прямо заборонив етапувати затриманих з Одеси. В результаті міськвідділ міліції був заблокований. Міліція отримала наказ не випускати провокаторів і приготуватися до відбиття штурму", - зазначив Аваков.

"Однак прокурор виніс рішення про звільнення затриманих. Це самоправне рішення прокуратури вимагає самого серйозного розслідування. Звільнення провокаторів може привести до нових спалахів насильства в Одесі", - додав він.

Як заявив глава МВС, дії міністерства - все керівництво УВС відсторонено в повному складі, порушено кримінальні справи.

'Новий начальник Одеського УВС Іван Катеринчук прибуває на місце прямо зараз", - додав Аваков.