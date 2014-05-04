В Донецьку сепаратисти захопили військову прокуратуру, спалили прапор і Конституцію



Як передає кореспондент УНІАН, близько 2 тис. сепаратистів - представників самопроголошеної «Донецької народної республіки», озброєних битами, залізними прутами, а також деякі з автоматами Калашникова пройшли від будівлі Донецької облдержадміністрації в інший район міста і захопили будівлю військової прокуратури.

Читайте такожУ Донецьку екстремісти захопили облуправління СБУ

Будівля була без охорони, тому за дуже короткий час агресивний натовп проросійських мітингувальників штурмом увірвалася у військову прокуратуру. Встановивши прапор «Донецької народної республіки», вони спалили національний прапор разом з винесеною з будівлі Конституцією України.