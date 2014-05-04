В Донецьку сепаратисти захопили військову прокуратуру, спалили прапор і Конституцію
22:07, 04 травня 2014Політика
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У Донецьку сепаратисти захопили військову прокуратуру, спалили прапор і Конституцію України.
В Донецьку сепаратисти захопили військову прокуратуру, спалили прапор і Конституцію / @ostro_v
Як передає кореспондент УНІАН, близько 2 тис. сепаратистів - представників самопроголошеної «Донецької народної республіки», озброєних битами, залізними прутами, а також деякі з автоматами Калашникова пройшли від будівлі Донецької облдержадміністрації в інший район міста і захопили будівлю військової прокуратури.
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Будівля була без охорони, тому за дуже короткий час агресивний натовп проросійських мітингувальників штурмом увірвалася у військову прокуратуру. Встановивши прапор «Донецької народної республіки», вони спалили національний прапор разом з винесеною з будівлі Конституцією України.
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