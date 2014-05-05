В Одесі скасовано позачергову сесію облради

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної ради, засідання скасовано. Причини не називаються.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Одеської обласної ради Микола Тиндюк оголосив про проведення 5 травня позачерговій сесії у зв'язку з трагічними подіями 2 травня. «На порядку денному – оцінка трагічних подій, які сталися в Одесі 2 травня. На засідання запрошено керівництво обласної державної адміністрації і територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади», - повідомляла прес-служба.

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2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Від вогнепальних поранень загинуло кілька активістів. Після того громадяни, які підтримують єдність України, на Куликовому полі знесли табір проросійськи налаштованих людей, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, в результаті якої загинуло більш як 40 осіб. До лікарень міста доставлено понад 200 поранених.