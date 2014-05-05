У Херсоні зняли з поїзда сепаратистів, які їхали до Одеси

У Херсоні з кримського поїзда зняли 36 сепаратистів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зі зв’язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, вночі 5 травня до УМВС Херсонської області надійшла інформація про те, що в пасажирському поїзді сполученням повідомленням Сімферополь-Одеса знаходяться групи радикально налаштованих громадян (близько 137 чоловік).

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У ході відпрацювання інформації спільно з прикордонною службою і представниками Самооборони Херсона були перевірені всі вагони. У результаті з поїзда Сімферополь-Одеса було знято 36 чоловік. Охорону громадського порядку забезпечували 83 працівники міліції і 23 військовослужбовці.

Як повідомив в.о. мера Херсона Володимира Миколаєнко у своєму акаунті в youtube, затримані сепаратисти прямували до Одеси для здійснення провокацій.

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«Повідомляю, що вчора на херсонському залізничному вокзалі пройшла спецоперація з упійманню диверсантів. У результаті - з поїзда Сімферополь-Одесу близько 23-ї години були зняті і депортовані назад до Криму 36 осіб. У спецоперації брали участь близько 320 прикордонників, співробітників МВС, СБУ, херсонської Самооборони і ветеранів Збройних сил. За оперативною інформацією, проросійські активісти прямували до Одеси для здійснення провокацій. Я хочу подякувати силовикам і самообороні за чітко виконану роботу, злагодженість у діях і взаєморозуміння. А всім, хто налаштований на розкол України, я хотів би нагадати, що в Херсоні всі здорові сили захищатимуть цілісність і єдність нашої держави», - заявив Миколаєнко.