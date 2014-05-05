Вибори 25 травня відбудуться так, як заплановано - МЗС

Про це сказав сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс, передає кореспондент УНІАН.

"Ми не приймаємо жодних ініціатив щодо перенесення виборів, запланованих на 25 травня. Ці вибори відбудуться так, як заплановано", - сказав Перебийніс.

За його словами, подібні ініціативи, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні.

Він зауважив, що, незважаючи на всі спроби Росії і організованих і контрольованих нею злочинних груп, які діють в Україні терористичними методами, зірвати президентські вибори в державі, в тому числі шляхом дестабілізації ситуації в східних і південних регіонах, що українська влада рішуче налаштована провести їх у визначений термін.

Він підкреслив, що Україна робить все для того, щоб вибори пройшли вільно, прозоро, демократично, у відповідності з міжнародними стандартами при максимально можливій участі міжнародних спостерігачів.

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Він нагадав, що станом на 5 травня ЦВК вже зареєструвала 543 спостерігача від міжнародних організацій та окремих держав.

"Президентські вибори є визначальними для подальшого розвитку України і ключовим етапом на шляху до нормалізації і стабілізації ситуації в Україні. Будь-які спроби зірвати їх проведення або заклики до перенесення дати виборів є виключно спробою перешкодити стабілізації внутрішніх процесів в Україні", - додав він.

Він зазначив, що в обранні президента України має бути зацікавлена і Російська федерація, якщо заяви її керівництва щодо зацікавленості у врегулюванні ситуації в Україні та налагодженні конструктивного двостороннього діалогу з Україною відповідають дійсності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 травня, у Громадській палаті РФ заявили, що готують звернення в ООН і Ради Європи з пропозицією перенести президентські вибори в Україні, заплановані на 25 травня.