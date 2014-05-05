ЗМІ: Сепаратисти зі Слов'янська заявляють про вісім убитих

Про це заявили журналістам у штабі сепаратистів, повідомляє INSIDER.

Вони запевняють, що сили антитерористичної операції намагалася прорватися в місто з боку Сергіївки, але їм це не вдалося.

Читайте такожАваков: У Слов'янську – бій з 800 терористами, є поранені з обох сторін Сепаратисти оголосили, що сьогодні комендантська година в місті почнеться на 2 години раніше, і триватиме з 20 до 6 ранку. Раніше комендантську годину оголошували з 22 години вечора.

Як відомо, сьогодні під Слов'янськом тривали бої в рамках АТО. За даними МВС, українські силовики втратили вбитими 4 людини, ще близько 30 поранені.