Путін у Москві говоритиме з головою ОБСЄ про Україну

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

"Очікується, що основну увагу в ході розмови буде приділено обговоренню кризової ситуації в Україні", - йдеться в повідомленні

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Передбачається також, що глави держав торкнуться ключових питань російсько-швейцарської співпраці, зокрема в контексті 200-річчя встановлення дипломатичних відносин, що відзначатиметься в 2014 році.