Путін у Москві говоритиме з головою ОБСЄ про Україну
14:56, 06 травня 2014Політика
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7 травня президент Росії Володимир Путін зустрінеться в Москві з президентом Швейцарії, чинним головою ОБСЄ Дідьє Буркхальтером для обговорення ситуації в Україні.
7 травня в Москві Путін обговорить з чинним головою ОБСЄ ситуацію в Україні / REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
"Очікується, що основну увагу в ході розмови буде приділено обговоренню кризової ситуації в Україні", - йдеться в повідомленні
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Передбачається також, що глави держав торкнуться ключових питань російсько-швейцарської співпраці, зокрема в контексті 200-річчя встановлення дипломатичних відносин, що відзначатиметься в 2014 році.
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