У Донецьку терористи готуються штурмувати військову частину внутрішніх військ

Як передає кореспондент УНІАН, за словами очевидців, які перебувають поряд із військовою частиною, "величезна кількість терористів у балаклавах одягає бронежилети, роздає один одному автомати Калашникова і мають намір штурмувати одну з військових частин внутрішніх військ, яка розташована по вулиці Купріна, 1 (військова частина внутрішніх військ №3037 - УНІАН)".

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Правоохоронці Донецька на повідомлення очевидців подій відповідають, що вони в курсі того, що відбувається.

Командир військової частини не став коментувати те, що відбувається, пославшись на те, що він зараз сильно зайнятий і говорити не може.

За неофіційною інформацією, на території цієї частини знаходиться велика кількість зброї ще з часів Радянського Союзу.