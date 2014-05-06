"Правий сектор": Будь-які насильницькі дії 9 травня є неприпустимими

Про це повідомляє політрада "Правого сектору".

Зокрема, у повідомленні йдеться, що політична сила не буде проводити жодних заходів 9 травня, окрім охорони зібрань ветеранів у тих містах, звідки надійшли офіційні звернення від організацій ветеранів чи організаторів цих заходів.

"Ми вважаємо 9 Травня – Днем вшанування світлої пам’яті всіх загиблих за період війни та пропонуємо у всіх підрозділах "Правого сектора" вшанувати загиблих хвилиною мовчання, - йдеться у заяві", - повідомляють у ПС.

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Також у документі зазначено, що керівництво "Правого сектору" вважає будь-які насильницькі дії по відношенню до громадян України, які 9 Травня хочуть відзначити цей день у мирний спосіб – неприпустимими. Наголошується, що використання 9 Травня символіки та імені "Правого сектора" під час протизаконних дій з боку проросійських угруповань також є неприпустимим.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, згідно з експертною думкою директора політико-правових програм Центра Розумкова Юрія Якименка, провокацій під час травневих свят все ж варто чекати, але не з боку представиників "Правого сектору" чи ВО "Свобода".