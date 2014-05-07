У Донецьку терористи роздають зброю населенню

00:47, 07 травня 2014
Політика
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В одному з виконкомів Донецька терористи влаштували роздачу зброї всім охочим взяти участь в збройній провокації.

REUTERS

Про це у своєму Facebook повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Зброю терористи привезли з собою. Серед тих, хто роздає зброю, ідентифіковані російські диверсанти", - написав Тимчук.

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"Водночасв Добропільському районі Донецької області терористи захопили двох офіцерів місцевого військкомату. В обмін на їхнє звільнення терористи вимагають 300 автоматів", - додав він.

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