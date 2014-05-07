У Донецьку терористи роздають зброю населенню
00:47, 07 травня 2014Політика
0 0
В одному з виконкомів Донецька терористи влаштували роздачу зброї всім охочим взяти участь в збройній провокації.
У Донецьку терористи роздають зброю населенню / REUTERS
Про це у своєму Facebook повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"Зброю терористи привезли з собою. Серед тих, хто роздає зброю, ідентифіковані російські диверсанти", - написав Тимчук.
Читайте такожНа Луганщині терористи захопили зброю та знищили радіолокаційну станцію
"Водночасв Добропільському районі Донецької області терористи захопили двох офіцерів місцевого військкомату. В обмін на їхнє звільнення терористи вимагають 300 автоматів", - додав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter