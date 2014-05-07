Тимошенко оголосила своїм основним ворогом Порошенка, - штаб кандидата

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН.

За словами Ковальчука, Тимошенко варто було б пояснити, чому вона підігрує Партії регіонів і КПУ в розколі країни.

"Тимошенко намагається втягнути країну в чвари та інтриги, і оголосила своїм основним ворогом Порошенко. Спроба дискредитації Петра Порошенка стала нав'язливою ідеєю Юлії Тимошенко, основною метою її виборчої кампанії", - заявив він.

Крім цього, Ковальчук зазначив, що неодноразово з'являлися матеріали, що дискредитують Порошенко, які роздавали в агітаційних наметах Тимошенко і, зокрема, видання "Тільки факти".

Він зазначив, що днями представники виборчого штабу Порошенка з'ясували, що це видання друкується в одній із тернопільських друкарень.

Керівник інформаційного департаменту штабу Порошенка Ірина Фриз стверджує, що замовником тиражу другого номера видання є народний депутат України, член "Батьківщини" Василь Деревляний, який є керівником штабу Юлії Тимошенко в Тернопільській області.

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Також Ковальчук повідомив, що направлені депутатські запити до в.о. генерального прокурора, міністра внутрішніх справ України з приводу даного факту, щоб вони надали правову оцінку таким діям, а в разі необхідності - порушили кримінальні справи.

У свою чергу присутня на прес-конференції народний депутат від "УДАРу", керівник Київського об'єднаного штабу Порошенка Ірина Геращенко підкреслила, що у виданні "Тільки факти" не вказані ні адреси редакції, ані прізвище головного редактора.

За її словами, також подано звернення в Міністерство юстиції України з приводу того, чи зареєстровано видання "Тільки факти". За даними Геращенко, в реєстрі видань, ЗМІ з такою назвою не існує.