Антитерористична операція в Слов'янську триває - МВС

16:41, 07 травня 2014
Політика
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У місті Слов'янськ Донецької області продовжується антитерористична операція.

Силовики продолжают освобождать Донбасс от путинских террористов / REUTERS

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

"У рамках її проведення українські силовики використовують бойову техніку і гелікоптери", - повідомили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на допомогу українським силовикам було передано 4 бойові машини БТР-4. У свою чергу, терористи встановили на своїх блокпостах ракетні комплекси "Фагот".

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Разом з тим, Служба безпеки України сьогодні повідомила, що з початку проведення АТО загинуло 14 військовослужбовців, 66 отримали поранення.

За словами керівника відомства Валентина Наливайченка за останні дні було знищено близько 30 важко озброєних сепаратистських бойовиків.

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