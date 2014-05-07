У Житомирі вперше за роки незалежності України вшанували ветеранів УПА

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Згідно повідомлення, напередодні Дня вшанування загиблих у роки Другої світової війни та Дня перемоги, 7 травня, голова облдержадміністрації Сидір Кізін, який також є головою обласної організації ВО ” Свобода”, зустрівся з ветеранами Української повстанської армії. ”Необхідність відзначити їх полягає у тому, що за роки української незалежності вони жодного разу не були пошановані на державному рівні”,- сказав Кізін на зустрічі з ветеранами, повідомляє його прес-служба.

Також зазначається, що сьогодні Кізін підписав розпорядження, згідно з яким обласна влада на належному рівні вшанує героїв, котрі боролися за Українську державу. Так, усім ветеранам УПА буде виплачено грошову допомогу у розмірі 2 тис грн.

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Нині у Житомирській області проживає 21 ветеран УПА. Зважаючи на поважний вік і стан здоров’я, більшість із них не змогли приїхати до обласного центру та долучитися до заходу. Так, лише двоє з них – Степан Линишин і Василь Шимко – особисто змогли сьогодні прийти на зустріч з Кізіним.

«З великою радістю і хвилюванням ми відзначаємо наших ветеранів, які після участі в бойових діях за незалежність нашої країни ще довгі роки мали поневіряння по сталінських таборах і тюрмах, пройшли всі жахи радянської каральної репресивної машини. Вони є взірцем жертовності, боротьби, безкомпромісності, організованості для нас, нинішнього покоління», – сказав Кізін, вручивши присутнім ветеранам почесні грамоти облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Житомирщини закликало громадськість утриматися від масових акцій 9 травня, аби уникнути провокацій.

Довідка УНІАН. Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА, Житомирщина вважається центром Української повстанської армії. Восени 1921 року на теренах області діяли збройні формування під назвою «Українська повстанська армія». У 1940-х роках за незалежність України боролася підпільна формація «УПА – Поліська Січ» під проводом отамана Тараса Бульби-Боровця, ОУН (Мельника) та ОУН (Бандери), які згодом об`єдналися в Українську повстанську армію.