Турчинов обіцяє дати "гідну відповідь" провокаторам, які спробують організувати сутички на 9 травня

Про це він заявив, у звернені з нагоди відзначення 8 та 9 травня Днів пам'яті і примирення.

"Організація Об’єднаних Націй проголосила 8 та 9 травня Днями пам’яті і примирення, коли у світі вшановуються всі жертви Другої світової війни...Український народ, який опинився у самому центрі жахливої трагедії, заплатив особливо високу ціну за свою свободу. Непоправних втрат зазнала фактично кожна родина", - йдеться у звернені Турчинова. Читайте також9 травня в Києві існує загроза теракту - заступник голови АП

Він також в черговий раз звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою припинити ворожі дії в Україні і згадати, "що таке відповідальна міжнародна політика".

"Особливо цинічним вважаю наміри недругів України спровокувати протистояння у скорботні дні, коли поминаються жертви війни. Такі дії не заслуговуватимуть на прощення, їм буде дано гідну відповідь. Для українців найвищою цінністю є і залишатиметься людське життя", - заявив в.о. Президента України.