Лукашенко порівняв трагедію в Одесі з Хатинню

Про це повідомляють "РИА-Новости.Украина".

Олександр Лукашенко порівняв трагічні події в Одесі з Хатинню і висловив думку, що Росія і Білорусь не повинні спокійно реагувати на подібні явища.

"Ми пам'ятаємо Хатинь, коли кілька сотень сіл на території Білорусі було спалено фашистами. Такі дії неприйнятні в будь-яких державах, і тим більше неприйнятно буде те, якщо ми спокійно будемо дивитися на те, що відбувається. Це, насамперед, стосується Російської Федерації і Білорусі", - заявив він.

Крім сказаного, Лукашенко також додав, що не може спокійно дивитися на ті події, які мають місце в Україні.

"Там наші люди, і, природно, вони кличуть на допомогу, вони вимагають реагування на подібні речі. Ситуація розвивається дуже швидко", - сказав Лукашенко.

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Не оминув президент Білорусі та західне співтовариство, яке розкритикував за реакцію на події, що відбулися.

"Просто вражаюче реагування. В одній ситуації це не можна, в іншій ситуації це можна і заохочується. Це неправильні підходи. Інша мова якби йшла якась дипломатична суперечка. Тут гинуть люди. Світове співтовариство має у даному разі виступати консолідовано і з позицій конкретних критеріїв - критерії повинні бути при оцінці однозначні. Не повинно бути подвійних підходів", - резюмував Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь підтримує єдину Українську державу і виступає проти федералізації країни.