Тягнибок вимагає від Росії компенсацій за військові злочини

Про це Олег Тягнибок заявив в ході зустрічі з жителями Тернопільщини.

За його словами, путінська Росія активно експлуатує антифашистську риторику і перемогу над нацизмом, однак ця перемога є спільною заслугою всіх народів, що входили до складу антигітлерівської коаліції - в тому числі, українців.

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«Антифашистська риторика і перемога над нацизмом є зараз фактично обґрунтуванням загарбницької політики Путіна на пострадянському просторі, зокрема в Україні. 9 травня путінські диверсанти планують здійснити на нашій території нові провокації та диверсії, які покликані виправдати російську військову агресію проти України. Прав був Уїнстон Черчілль, який застерігав, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами», - заявив Тягнибок.

За словами кандидата в президенти, країни Заходу не мають права повторювати помилки, які призвели до початку Другої світової війни, і повинні припинити «потурання новітньому фашистові Путіну, який марить відновленням радянської імперії».

«Ігнорування московської агресії загрожує новою світовою війною, але в набагато більш жахливих формах, оскільки агресор володіє ядерною зброєю. Подібно Німеччині після Другої світової війни, Росія повинна відповісти за порушення міжнародного права, військову агресію, військові злочини, злочини проти людяності, в тому числі етнічні чистки (якими вже зайнявся і продовжує здійснювати фашистський режим Путіна), і виплатити компенсації Україні і всім державам, які стали об'єктами російської агресії», - заявив Тягнибок.

Нагадаємо, в 2010 році Володимир Путін заявив, що Росія могла б перемогти фашистів у 1945 році і без участі України.