У Костянтинівці терористи застрелили священика - журналіст

У місті Костянтинівка Донецької області терористи вбили священнослужителя.

Про це повідомив головний редактор видання Острів Сергій Гармаш в Твіттері. За словами Гармаша, священика застрелили, коли той намагався поговорити з терористами. У Костянтинівці на блок-посту сепаратисти застрелили православного батюшку. Жив поруч, вийшов їх напоумити. Не домовилися... - Сергій Гармаш (@s_garmash) May 9, 2014

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