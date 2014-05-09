У Костянтинівці терористи застрелили священика - журналіст
14:40, 09 травня 2014Політика
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У місті Костянтинівка Донецької області терористи вбили священнослужителя.
У Констатнтиновке терористи застрелили священика / REUTERS
Про це повідомив головний редактор видання Острів Сергій Гармаш в Твіттері.
За словами Гармаша, священика застрелили, коли той намагався поговорити з терористами.
У Костянтинівці на блок-посту сепаратисти застрелили православного батюшку. Жив поруч, вийшов їх напоумити. Не домовилися...
- Сергій Гармаш (@s_garmash) May 9, 2014
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