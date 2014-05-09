У Костянтинівці терористи застрелили священика - журналіст

14:40, 09 травня 2014
Політика
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У місті Костянтинівка Донецької області терористи вбили священнослужителя.

REUTERS

Про це повідомив головний редактор видання Острів Сергій Гармаш в Твіттері.

За словами Гармаша, священика застрелили, коли той намагався поговорити з терористами.

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