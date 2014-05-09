У Маріуполі екстремісти захопили танк з’єднання військ АТО - ЗМІ

У Маріуполі на перетині вулиць Леніна та Торгової представники так званої «Донецької народної республіки» захопили танк, що належить з’єднанню військ антитерористичної операції.

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Про це з посиланням на очевидців повідомляє місцевий сайт 0629.

Також, за даними інтернет-ресурсу, до Іллічівської лікарні доставили 10 осіб з вогнепальними пораненнями.