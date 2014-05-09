Влада готова до переговорів з представниками Сходу, але не з терористами - Турчинов

Про це сказав голова Верховної Ради України, в.о. Президента України Олександр Турчинов у програмі «Шустер live» на Першому Національному телеканалі України.

Він наголосив: «Ми готові вести діалог. Ми чули Донбас і при Януковичі, і чули Донбас при інших керівниках. І зараз ми готові сідати за стіл переговорів». При цьому підкреслив, що ці переговори мають бути з представниками місцевого самоврядування, з тими, хто презентує політичні і громадянські рухи.

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«З терористами не можна вести переговори», - наголосив Турчинов. Він зазначив, що ті хто виступає за створення так званої Донецької чи то Луганської республіки ведуть дані регіони до руйнації.

«Це крок в безодню для цих регіонів. Це самознищення. Це ейфорія, яка може призвести до дуже складних наслідків», - підкреслив він. При цьому нагадав, що Донецька і Луганська області є дотаційними і «саме Україна фінансує Донецьк і Луганськ».