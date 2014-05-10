Приїзд Путіна у Севастополь є «відвертою провокацією» - Парубій



Про це він сказав в інтерв’ю «5 каналу».

«Ми розуміємо, що це – відверта провокація, знову ж таки – демонстрація своєї сили і військової потуги, і допускаємо, що така концентрація військової сили у Криму може бути зроблена не тільки для того, щоб провести парад, воно може мати більш далекосяжні цілі», - зокрема, сказав Парубій.

При цьому він додав: «Ми будемо з цього (приводу) приймати рішення, але, очевидно, після 9 травня», адже «сьогоднішній день є дуже вибуховий».

«Ми розуміємо, що приїзд Путіна і бряцяння зброєю у Криму – це, власне, одна з тих провокативних дій, з метою і залякування, а можливо, наголошую ще раз - з більш стратегічною метою відбувається концентрація сил в Криму».

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В той же час Парубій наголосив, що завдання української влади - захистити цивільних, мирних громадян, в тому числі, «не допустити таких сценаріїв, які Росія зробила в Одесі».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін прибув до анексованого Росією Криму, де взяв участь у святкових заходах у Севастополі з нагоди 69-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні і 70-річчя звільнення міста від німецьких загарбників.