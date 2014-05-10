У східних областях День Перемоги перетворили на виставу, зрежисовану РФ

Вони перетворилися не на вшанування героїв Другої світової війни, а на чергову виставу, яку зрежисувала РФ. Тисячі георгіївських стрічок, десятки триколорів та крики "Росія", передає ТСН.

Донецькі мітингувальники День Перемоги святкують за російським сценарієм. Нічого українського тут не приймають. Один із тутешніх "патріотів" нападає на диригента оркестру, що під час покладання квітів грав гімн України. На центральній площі міста – сім тисяч людей. Для них сьогоднішнє свято не День Перемоги, а день продовження боротьби. Тільки тепер ворог – той, хто думає не так, як вони.

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У Луганську, де на День Перемоги зазвичай збираються 20 тисяч людей, сьогодні лише дві тисячі. Тут побоюються провокацій. Тому на покладанні квітів – жодного школяра або студента. Настрій – не святковий. Керівництво Луганщини під контролем нардепа Олександра Єфремова розповідає мітингувальникам про український нацизм.

"70 років тому очистили від нього половину Європи. Наш обов'язок очистити від нацизму Україну", - заявив голова Луганської облради Валерій Голенко. Веселку над Луганськом міський голова трактує, як знак доброї волі, яку охороняють люди з автоматами. Місцевих зброя не засмучує. Вони кажуть, так їм навіть спокійніше.

"Для народу Донбасу найголовніше – дружба з РФ", - каже місцева жителька.

Щоби підтримати бойовий дух луганців, на мітинг приганяють танк, який бойовики напередодні забрали з території колишньої військової частини, де машину ремонтували. Мітинг закінчується без конфліктів. Від традиційного феєрверку влада міста відмовилася.