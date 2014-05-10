Будівля Маріупольської міськради вигоріла частково - ЗМІ

Про це повідомляє маріупольський сайт 0629.com.ua з посиланням на очевидців.

Вогнем пошкоджені лише окремі кабінети з 1-го по 4-й поверхи у правому крилі мерії, включаючи великий зал міськради, а також верхні поверхи у центральній частині будівлі.

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Інформації про потерпілих під час пожежі немає.

Також вчора повністю вигоріли барикади, які представники ДНР будували біля входу до міськради.

Причину пожежі в мерії також поки не встановлено.

Як повідомляв УНІАН, у Нацгвардії заявляли, що Маріупольську міськраду ввечері 9 травня підпалили терористи.

За даними Національної гвардії, обстановка в Маріуполі станом на ранок 10 травня залишається стабільно напруженою, сили Нацгвардії відведено з епіцентру подій, щоб не провокувати ще більшу агресію бойовиків, і заради безпеки мирних маріупольців.