На терористичному "референдумі" в Донецьку немає виборчої активності

У Донецьку опитування, яке проводить незареєстрована громадська організація «Донецька республіка», стартувало на площі Леніна в 8 ранку 11 травня, саме тут зібралася найбільша кількість виборців з різних районів міста. Причина - повна відсутність інформації про виборчих дільницях за місцем проживання, повідомляє "Новости Донбасса".

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«Я з Калінінського району, нам надіслали на весь район запрошення, не іменне - приходьте в школу № 16, вчора, а потім написали - приходьте в ЗОШ № 12. Вирішив прийти на площу, тому що незрозуміло де голосувати. Тут мені сказали, що я можу проголосувати на будь-якій зручній для мене ділянці».

Станом на 8:00 в Донецьку не спостерігається виборча активність, центральні та районні вулиці порожні. Більшість шкіл Калінінського, Будьоннівського, Ворошиловського районів закриті. Біля будівлі ЦВК у Донецьку чергують «бійці самооборони ДНР», в руках у них автомати.