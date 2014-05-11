Ляшко у Facebook спростував повідомлення про своє викрадення терористами
18:16, 11 травня 2014Політика
0 0
Народний депутат України Олег Ляшко спростовує інформацію ЗМІ про своє викрадення терористами.
Ляшка ніхто не викрадав
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Терористи заявили, що захопили мене у полон. У Луганську навіть салют дали з цього приводу. Дирку їм від бублика, а не Ляшка. Я живий, продовжую воювати на Сході", - написав нардеп (орфографію збережено - ред.).
Читайте такожАваков підтвердив інформацію про викрадення терористами начальника міліції МаріуполяРаніше в деяких українських ЗМІ та соцмережах з'явилися повідомлення про викрадення терористами на сході України Олега Ляшка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter