Ляшко у Facebook спростував повідомлення про своє викрадення терористами

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Терористи заявили, що захопили мене у полон. У Луганську навіть салют дали з цього приводу. Дирку їм від бублика, а не Ляшка. Я живий, продовжую воювати на Сході", - написав нардеп (орфографію збережено - ред.).

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