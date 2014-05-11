В Одесі на проросійському мітингу закликали до зриву виборів

Як передає кореспондент УНІАН, на Куликовому полі біля Будинку профспілок, що горів 2 травня, зібралося близько 500 осіб. Промовці заявляли, що вимагають розслідування загибелі людей в Будинку профспілок, закликали до помсти, а також до зриву президентських виборів, призначених на 25 травня. Вони також заявляли, що в Україні діє «злочинний режим», «править хунта», і що смерть людей та ліквідація наметового містечка на Куликовому полі не змінюють плани «продовження боротьби».

Учасники акції висловили підтримку сепаратистам на Сході країни і вирішили створити громадський рух «Куликове поле». Вони також мають намір вимагати від голови Одеської обласної держадміністрації Ігоря Палиці встановлення на Куликовому полі пам'ятника загиблим і готові збирати на цей монумент кошти.

Читайте такожВ Одесі Євромайдан скасував масові заходи до 12 травняКрім того вони висунули вимогу керівництву міста - перейменувати одну і вулиць Одеси на честь загиблих 2 травня.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Потім на Куликовому полі в Будинку профспілок сталася пожежа.

Загинули 47 людей, в лікарні за допомогою звернулися 214 осіб.

В СБУ повідомили, що зіткнення і заворушення в Одесі за участі представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.