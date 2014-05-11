МЗС Великобританії назвало «прикрим» проведення «референдумів» на Донбасі

«У всіх українців буде реальна можливість висловити демократичним шляхом свою думку на майбутніх президентських виборах 25 травня», - заявив в неділю представник британського зовнішньополітичного відомства, передає РИА Новости.

«Завдання зараз - зробити так, щоб вільні і справедливі вибори пройшли в спокійній і стабільній обстановці. Якщо цьому процесу будуть перешкоджати, будуть наслідки, про які йшлося в заяві президента (Франції Франсуа) Олланда і канцлера (ФРН Ангели) Меркель від 10 травня. Великобританія згодна з тим , що ми повинні всі разом працювати над забезпеченням стабільності, безпеки і процвітання регіону» , - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, Меркель і Олланд 10 травня на зустрічі в німецькому місті Штральзунд заявили , що подальша дестабілізація ситуації в Україні призведе до того , що Європейська рада запровадить нові санкції проти Росії, які торкнуться широкого спектру економічних сфер.