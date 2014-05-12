ЄС і США заявили, що не визнають "референдум" на сході України
02:53, 12 травня 2014Політика
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Європейський союз не визнає результати референдуму, влаштованого терористами на сході України 11 травня.
ЄС і США заявили, що не визнають "референдум" на сході України / Reuters
Про це заявила прес-секретар комісара ЄС із зовнішньої політики Майя Кочіянчич, пише "Газета.ру".
"Так звані референдуми в Донецькій і Луганській областях є незаконними, і ми не визнаємо їх підсумків. Організатори референдуму не мають демократичної легітимності", - сказала вона.
Кочіянчич підкреслила, що проведення референдуму суперечить цілям женевських угод, досягнутих Україною, Росією, ЄС і США в минулому місяці.
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У неділю аналогічну заяву зробила офіційний представити Держдепу Джен Псакі, пославшись на порушення міжнародного закону і територіальної цілісності України.
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