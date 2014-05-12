Ми прийшли з мирною місією - в.о. міністра оборони звернувся до Донбасу

«Ми прийшли з мирною місією в регіон. Ми прийшли захистити наших громадян! І сам хід антитерористичної операції наочно показує те, що наші солдати і колеги з Національної гвардії, СБУ роблять все, щоб не постраждали мирні жителі», – йдеться у заяві Коваля, яку цитує Радіо Свобода.

За словами очільника оборонного відомства, військові, які захищають громадян, стикаються в регіоні з численними перешкодами у несенні служби.

«На жаль, невелика кількість громадян цих областей починають зустрічати наших солдатів, які йдуть з мирною місією, «коктейлями «Молотова», блокують нашу техніку, як це було в Маріуполі, нецензурно звертаються до наших військовослужбовців, вішають їм ярлики «фашистів», «бандерівців», – заявив Михайло Коваль.

Читайте такожБійці Нацгвардії звернулися до українцівВ.о. міністра оборони висловив жаль з приводу ситуації на Донбасі і запевнив, що попри дії провокаторів, військові й надалі захищатимуть співвітчизників.

У середині квітня на сході України почалася антитерористична операція, яку силовики – міліція, СБУ, а також військовослужбовці, проводять спільно з представниками Національної гвардії для знешкодження озброєних осіб, які захоплюють адміністративні будівлі, закликають до повалення державного ладу і дестабілізують ситуацію в регіоні.