В ЄС ігноруватимуть результати псевдореферендуму на Донбасі - МЗС Нідерландів

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс заявив журналістам перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів, яка першим питанням розгляне ситуацію в Україні.

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"Цей референдум не може бути нормально організований в нинішній ситуації в Україні. Він навіть не відповідає основоположним принципам того, як має бути організоване голосування. Тому результати його не дивують. Ми маємо просто ігнорувати цей референдум, він не вносить позитиви в пошук виходу з хаосу, в якому опинилася Україна", - сказав Тіммерманс.

Відповідаючи на запитання про перехід до третьої - останньої - фази санкцій проти Росії, Тіммерманс закликав не поспішати, адже, на його думку, ще не до кінця використано потенціал другої фази, якою передбачено замороження активів та заборону на в'їзд росіянам, причетним до дестабілізації ситуації в Україні та анексії Криму.

"Думаю, що ми все ще на другій стадії санкцій. І, як на мене, все ще є потенціал другої фази санкцій – можна включити до списку нові прізвища, можна вжити додаткових заходів у плані санкцій. Наразі немає потреби переходити до третьої фази санкцій", - додав глава нідерландської дипломатії.

Як повідомлялося, 11 травня у Донецькій та Луганській областях сепаратисти провели так званий референдум щодо визначення статусу регіону.

Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки.

Відповідно до українського законодавства, згадане опитування не має юридичної сили і його проведення не визнає ОБСЄ, ЄС, США та ряд інших країн світу.