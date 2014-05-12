УДАР пропонує значно посилити відповідальність за корупцію

Про це розповів голова Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, народний депутат від партії «УДАР» Віктор Чумак.

За словами Чумака, планується ухвалити законопроект, згідно з яким кожна стаття Кримінального кодексу, що стосується корупції, передбачатиме позбавлення волі.

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«Чиновники повинні знати, що вони ризикують не тільки сплатити штраф, але й опинитися у в'язниці. Крім того, будуть збільшені й суми штрафів для юридичних осіб. Раніше там були незначні штрафи. Тепер фірми, викриті в корупції, будуть платити штрафи в двократному розмірі від вигоди, яка була отримана за допомогою корупційних дій. Наприклад, «заробила» фірма п'ять мільйонів на корупції – до бюджету їй доведеться заплатити 10 мільйонів штрафу», – зазначив Чумак.

Віктор Чумак також нагадав, що очолюваному ним парламентському комітету за підтримки фракції «УДАР» вже вдалося прийняти чотири законопроекти, спрямовані на боротьбу з корупцією.

Народний депутат зауважив, що тепер будь-які корупційні діяння трактуються як кримінальні злочини.

«Це була перша серйозна перемога. Другою перемогою стало те, що ми змінили механізми фінансового контролю за чиновниками. Тепер чиновники зобов'язані декларувати не тільки свої доходи, але й доходи своїх найближчих родичів – чоловіка або дружини, дітей і батьків. Третє досягнення – ми зобов'язали чиновників звітувати й про витрати. Всі їхні покупки дорожче 80 тисяч гривень тепер мають декларуватися. І четверте – ми встановили кримінальну відповідальність за корупцію і для юридичних осіб», – сказав Чумак.

Нагадаємо, що лідер партії «УДАР» Віталій Кличко пообіцяв виборцям викорінити корупцію в Києві. Для цього він має намір впровадити механізми громадського контролю за діями чиновників, зробити доступною для широкого загалу інформацію про витрачання бюджетних коштів, відкрити реєстри власності на земельні ділянки та об'єкти нерухомості. Раніше повідомлялося, що відповідні законопроекти вже зареєстровані у Верховній Раді.