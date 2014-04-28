Великобританія через розслідування корупції в Україні заморозила активів на $23 млн

Про це йдеться в поширеному заяву відомства, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Крім того, активи в розмірі $23 млн, пов'язані з цією справою і знаходяться у Великобританії, були заморожені.

"З міркувань конфіденційності ми не можемо повідомити більше інформації в даний період часу", - повідомили в бюро.