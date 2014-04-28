Великобританія через розслідування корупції в Україні заморозила активів на $23 млн

23:07, 28 квітня 2014
Політика
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Британське бюро по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах (Serious Fraud Office) порушило кримінальну справу за фактом можливого відмивання коштів, пов'язаних з корупцією в Україні.

Великобритания из-за коррупции в Украине заморозила активы на сумму в $23 млн / ZN.UA

Про це йдеться в поширеному заяву відомства, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Крім того, активи в розмірі $23 млн, пов'язані з цією справою і знаходяться у Великобританії, були заморожені.

"З міркувань конфіденційності ми не можемо повідомити більше інформації в даний період часу", - повідомили в бюро.

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