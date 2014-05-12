Російський журналіст вимагає в РИА Новости п'ять літрів бензину "за порожняк" про артобстріл Андріївки
Інформація про ранковий артобстріл Андріївки під Слов'янськом, що пройшла сьогодні практично по всіх російських і багатьох українських ЗМІ, виявилася фейком.
Про це повідомив кореспондент Комсомольської Правди Дмитро Стешин, який перебуває на місці подій, у своєму Твіттері.
"Повернулися з нібито розстріляної Андріївки. РИА Новости винне нам п'ять літрів бензину за порожняки", - написав він.
Сьогодні журналіст вже кілька разів висловлювався про особливості роботи своїх колег.
"Перечитайте інформашку РИА Новости про обстріл Слов'янська, вчіться фільтрувати порожняки! Сиджу на даху, босий, з чашкою кави. Нічого не чую!", - написав він кількома годинами раніше.
Читайте такожМЗС РФ пустив чергову "качку" про будівництво в Україні концтаборів"Ополченці, які стоять на блоках - рідкісні генератори порожняків, їм полюбляють телефонувати новинарі агентств і завжди отримують від них феєричні тєлєги", - додав він пізніше.
"Новини, які йдуть з регіону, мають цінність, якщо у видання тут є власкор. На місці, конкретно, а не сидить за 120 км", - вважає Стешин.
На його думку, зараз протистояння силовиків з терористами перебуває в стадії "снайперської війни".
Вернулись из якобы расстрелянной Андреевки. РиА Новости должно нам пять литров бензина за порожняки.
- Дмитрий Стешин (@kp_steshin) May 12, 2014