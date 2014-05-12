У ПР розказали, що може врятувати Україну
17:31, 12 травня 2014Політика
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Збереження територіальної цілісності України, на думку ПР, можливо "тільки за повної децентралізації влади".
У ПР вирішили не давати правової оцінки референдуму на Донбасі / REUTERS
Партія регіонів виступає за збереження територіальної цілісності України, яке, на думку ПР, можливо "тільки за повної децентралізації влади". Про це йдеться в заяві ПР, повідомляє прес-служба партії.
"Партія регіонів як і раніше сподівається на збереження територіальної цілісності України, яке можливе тільки за повної децентралізації влади, при повазі інтересів і гуманітарних цінностей кожного регіону, і це - єдиний шлях, який може врятувати країну", - сказано в заяві.
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