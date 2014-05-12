У ПР розказали, що може врятувати Україну

Партія регіонів виступає за збереження територіальної цілісності України, яке, на думку ПР, можливо "тільки за повної децентралізації влади". Про це йдеться в заяві ПР, повідомляє прес-служба партії.

"Партія регіонів як і раніше сподівається на збереження територіальної цілісності України, яке можливе тільки за повної децентралізації влади, при повазі інтересів і гуманітарних цінностей кожного регіону, і це - єдиний шлях, який може врятувати країну", - сказано в заяві.