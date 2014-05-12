Ромпей: Росія навіть не починала виконувати Женевські домовленості
ЄС вважає, що Росія поки що не діяла в напрямку виконання Женевських домовленостей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей під час заяви для журналістів.
«З нашої точки зору РФ поки що не діяла в напрямку виконання Женевських зобов`язань», - сказав він.
За його словами, необхідно, щоб Росія закликала озброєних сепаратистів скласти зброю, звільнити будинки, які вони незаконно займають.
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Водночас, Ромпей привітав кроки, які здійснює Україна для виконання Женевських домовленостей.
«Я вітаю кроки, які здійснювалися Україною у цьому відношенні», - сказав Ромпей.
Він вважає, що Женевська заява щодо початкових конкретних кроків деескалації напруги і відновлення безпеки має бути виконана.