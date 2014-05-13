У Харцизьку озброєні люди напали на магазин, поранено власника – ОДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на департамент з питань внутрішньої політики ОДА.

Згідно з повідомленням, 12 травня злочинці були затримані.

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В ОДА наголосили, що політичне протистояння в області сприяє погіршенню криміногенної ситуації. Так, у Макіївці був спалений банкомат «ПриватБанку».

На даний час повністю паралізована робота органів місцевої влади в Красноармійську, Маріуполі, Слов'янську, Красноармійському і Слов'янському районах, частково не працюють виконкоми Дзержинська, Костянтинівки, Красного Лиману, зазначили у департаменті. І додали, що напруженою на сьогодні залишається ситуація в Донецьку, Дзержинську, Горлівці, Єнакієвому, Костянтинівці, Краматорську, Красноармійське, Красному Лимані, Маріуполі, Слов'янську і Слов'янському районі.