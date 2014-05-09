Всі президенти незалежної України, крім Януковича, поклали квіти до Вічного вогню в Києві
10:49, 09 травня 2014Політика
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В урочистому заході взяли участь ветерани Великої Вітчизняної війни.
Також пам'ять загиблих у роки війни вшанували Яценюк, Турчинов та інші чиновники / kmu.gov.ua
Виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та члени уряду поклали квіти до вічного вогню в парку Вічної Слави, передає Радіо Свобода.
Крім того, в урочистому заході взяли участь ветерани Великої Вітчизняної війни і колишні президенти України, Віктор Ющенко, Леонід Кравчук, Леонід Кучма, за винятком Віктора Януковича.
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Раніше українська влада закликала громадян утриматися від участі в масових заходах на День Перемоги і повідомляти правоохоронні органи про можливі провокації. В СБУ заявили, що епіцентром провокацій 9 травня може бути Донецька область.
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