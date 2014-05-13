В Самообороні заявили, що в магазинах Слов'янська на полицях залишилися лише соки

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив координатор питань Національної гвардії при Самообороні Майдану, який щойно повернувся зі Слов’янська в Київ, Андрій Антонищак.

«У Слов’янську питання з харчуванням жахливе, за інформацію мешканців Слов’янська, лише соки залишилися на полицях в магазині, люди використовують останні запаси, які тільки є», - зазначив він.

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Також координатор питань Нацгвардії додав, що «вже почалося мародерство найманців, вони починають обкрадати та грабувати українців, мешканців Слов’янська».

Як повідомляв УНІАН, Слов’янськ Донецької області з середині квітня перебуває під контролем терористів. У місті триває антитерористична операція.