В Самообороні заявили, що в магазинах Слов'янська на полицях залишилися лише соки
У місті Слов’янську Донецької області, яке перебуває під контролем бандформувань, закінчуються запаси продовольства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив координатор питань Національної гвардії при Самообороні Майдану, який щойно повернувся зі Слов’янська в Київ, Андрій Антонищак.
«У Слов’янську питання з харчуванням жахливе, за інформацію мешканців Слов’янська, лише соки залишилися на полицях в магазині, люди використовують останні запаси, які тільки є», - зазначив він.
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Також координатор питань Нацгвардії додав, що «вже почалося мародерство найманців, вони починають обкрадати та грабувати українців, мешканців Слов’янська».
Як повідомляв УНІАН, Слов’янськ Донецької області з середині квітня перебуває під контролем терористів. У місті триває антитерористична операція.