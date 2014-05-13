Симоненко позиватиметься до Турчинова

22:39, 13 травня 2014
Політика
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Лідер Компартії Петро Симоненко збирається судитися з в. о. президента України Олександром Турчиновим після його висловлювання у Верховній Раді.

Симоненко

Про це керівник фракції КПУ заявив в ефірі програми "События'' на каналі ''Україна'', пише  Українська правда.

''Турчинов сьогодні займався наклепом. Ми готуємо судовий позов'', - Симоненко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засідання парламенту, Турчинов  позбавив права на виступ лідера КПУ Петра Симоненка, за неправдиві слова про події у Маріуполі Донецькоїй області.

Крім того спікер заявив, що попросить розглянути питання про заборону КПУ як причетної до сепаратистської діяльності.

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