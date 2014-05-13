Симоненко позиватиметься до Турчинова

Про це керівник фракції КПУ заявив в ефірі програми "События'' на каналі ''Україна'', пише Українська правда.

''Турчинов сьогодні займався наклепом. Ми готуємо судовий позов'', - Симоненко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засідання парламенту, Турчинов позбавив права на виступ лідера КПУ Петра Симоненка, за неправдиві слова про події у Маріуполі Донецькоїй області.

Крім того спікер заявив, що попросить розглянути питання про заборону КПУ як причетної до сепаратистської діяльності.