Симоненко позиватиметься до Турчинова
22:39, 13 травня 2014Політика
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Лідер Компартії Петро Симоненко збирається судитися з в. о. президента України Олександром Турчиновим після його висловлювання у Верховній Раді.
Симоненко
Про це керівник фракції КПУ заявив в ефірі програми "События'' на каналі ''Україна'', пише Українська правда.
''Турчинов сьогодні займався наклепом. Ми готуємо судовий позов'', - Симоненко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засідання парламенту, Турчинов позбавив права на виступ лідера КПУ Петра Симоненка, за неправдиві слова про події у Маріуполі Донецькоїй області.
Крім того спікер заявив, що попросить розглянути питання про заборону КПУ як причетної до сепаратистської діяльності.
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