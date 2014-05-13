Аваков дав високу посаду силовику, який розганяв Майдан

Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Раніше Бойко також був заступником керівника начальника київського главку - начальником відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки, пише Громадське.ТВ.

Саме Бойко брав активну участь у силовому монтажі новорічної ялинки на Майдані, а потім - і в розгоні мітингувальників 30 листопада минулого року.