Аваков дав високу посаду силовику, який розганяв Майдан
23:12, 13 травня 2014Політика
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На посаду начальника міліції громадської безпеки Головного управління МВС України в місті Києві призначили підполковника міліції Сергія Бойка.
Силовик, що розганяв Майдан, отримав від Авакова високу посаду
Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.
Раніше Бойко також був заступником керівника начальника київського главку - начальником відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки, пише Громадське.ТВ.
Саме Бойко брав активну участь у силовому монтажі новорічної ялинки на Майдані, а потім - і в розгоні мітингувальників 30 листопада минулого року.
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