Аваков дав високу посаду силовику, який розганяв Майдан

23:12, 13 травня 2014
Політика
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На посаду начальника міліції громадської безпеки Головного управління МВС України в місті Києві призначили підполковника міліції Сергія Бойка.

Аваков

Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Раніше Бойко також був заступником керівника начальника київського главку - начальником відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки, пише Громадське.ТВ.

Саме Бойко брав активну участь у силовому монтажі новорічної ялинки на Майдані, а потім - і в розгоні мітингувальників 30 листопада минулого року.

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