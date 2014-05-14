В Ужгороді згорів автомобіль в.о. мера

Інформацію про це підтвердили УНІАН в Управлінні ДСНС в Закарпатській області та УМВС в Закарпатській області.

Так, за даними міліції, на місце події виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу міліції. «Вогонь пошкодив моторний відсік, передні колеса та салон автомобіля», - уточнили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС в Закарпатській області.

За інформацією міліції, дане звернення зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Ужгородського міськвідділу міліції. Наразі працівниками міськвідділу за даним фактом проводиться перевірка, призначено комплекс оперативно-розшукових та експертних заходів, спрямованих на встановлення обставин події.

Сам Щадей підтвердив факт підпалу. Він також повідомив, що є свідки події, зокрема, один мешканець будинку бачив з балкону, як до автомобіля підійшла невідома людина й розливала рідину.

Читайте такожВ.о. мера Ужгорода потрапив у реанімацію з ножовим пораненнямСам Щадей пов’язує цей випадок зі своєю професійною діяльністю.

Як повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області, відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) та розпочате досудове розслідування.

«Прокуратура м. Ужгорода здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, хід розслідування взяла на контроль прокуратура області», - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН. 4 березня цього року близько 21.30 невідомий вдарив Щадея ззаду ножем, коли посадовець виходив зі свого авто. В. о. мера Ужгорода отримав «проникаюче ножове поранення в позачеревний простір поперекової ділянки зліва без пошкодження внутрішніх органів».