Оробець звинуватила Кличка у знятті її з виборів: "Це неспортивна поведінка, друже"

Між народним депутатом від “Батьківщини Лесею Оробець, яка балотувалася в мери Києва, та іншим кандидатом на цю посаду лідером фракції УДАР” Віталієм Кличком у кулуарах парламенту сталася перепалка, у ході якої прозвучали звинувачення з боку Оробець стосовно зняття її з виборчих перегонів.

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Як передає кореспондент УНІАН, це сталося під час інтерв’ю Оробець журналістам щодо зняття її з київських виборів. Коли до Оробець підійшов Кличко, вона дуже емоційно відреагувала: “Твої представники в ТВК, троє, підтримали рішення про моє зняття. Це неспортивна поведінка, друже”. Оробець додала: “Установка знімати мене була ще 29 квітня”.

На це Кличко відповів, що інформацію про її зняття з виборів отримав лише сьогодні вранці. “Ця інформація, яку я сьогодні отримав, була доведена до Вас три тижні тому”, - сказав він, звертаючись до Оробець.

На це вона відповіла, що три тижні тому член ТВК від “УДАРу” повідомив про можливість її зняття з виборів і вона звернулася за роз'ясненнями до члена ЦВ Андрія Магери. Він, за словами Оробець, дав їй письмове роз'яснення про те, що її «зареєстровано у законний спосіб».

У свою чергу Кличко зазначив, що йому “немає сенсу воювати” з Оробець, враховуючи різницю у їхніх рейтингах. Він також висловив думку, що Оробець в такий спосіб займається піаром.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «УДАР», у коментарі журналістам Кличко наголосив, що сам був здивований рішенням ТВК про зняття Оробець. При цьому він зауважив, що Оробець повинна висувати претензії до своїх юристів щодо її зняття з виборів мера столиці та депутатів Київради, оскільки вони, вочевидь, їй не повідомили про порушення закону.

Кличко відкинув звинувачення Оробець на свою адресу щодо нібито причетності до зняття її з виборів мера. "Це смішно. Є закон, який порушувати не повинен ніхто", - сказав Кличко і додав, що виходячи з його рейтингу та рейтингу Оробець, йому немає сенсу проти когось воювати. "Чому не спрацювали її юристи, - питання до Лесі Оробець. Все інше - дешевий піар", - наголосив Кличко.

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Як зазначив народний депутат від УДАРу Валерій Карпунцов, питання про реєстрацію кандидатів у депутати Київради, включених до виборчого списку партії "Нове життя", під номером 1 якого значилась Оробець, розглядалося ще 29 квітня. Водночас, додав народний депутат, представники місцевих організацій політичних партій, які були присутні на цьому засіданні, звернули увагу членів виборчої комісії, що у разі реєстрації вказаного виборчого списку можуть виникнути обставини для "подвійного" скасування реєстрації – кандидата на посаду мера та кандидата у депутати Київради Оробець. "Закон про місцеві вибори чітко та однозначно передбачає, що особа може бути висунута, зокрема від місцевої організації лише однієї політичної партії або шляхом самовисування", - сказав Карпунцов. За його словами, Оробець прибула до комісії зі своїми представниками для з’ясування вказаних обставин. Карпунцов додав, що члени Київської міської виборчої комісії повідомили, що правових підстав для скасування реєстрації кандидата на посаду Київського міського голови Оробець немає, але після реєстрації виборчого списку Київської міської організації партії "Нове життя", в якому вона значиться під № 1, такі правові підстави настануть. "Таким чином, у Оробець було близько двох тижнів для усунення порушень Закону в частині її одночасного висування від місцевої організації партії та шляхом самовисування. Але жодних дій нею не було вчинено, що і призвело до ухвалення рішення про скасування її реєстрації як кандидата на посаду мера Києва та як кандидата у депутати Київради від партії "Нове життя", - зазначив Карпунцов.

Як повідомляв УНІАН, Київська виборча комісія зняла кандидата на пост мера Києва Оробець з реєстрації у столичні мери та в депутати Київради. Тервиборчком мотивував своє рішення тим, що закон не дозволяє йти у списку партії в Київраду, і одночасно, як самовисуванець, на посаду міського голови.