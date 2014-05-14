Саморозпуск Луганської облради - черговий "фейк" російських ЗМІ

Сьогодні в російських ЗМІ з'явилася чергова неправдива інформація про події на сході України.

Інтернет-видання Lenta.ru опублікувало новину про саморозпуск Луганської облради - "Луганська облрада передала владу ополченцям". У самому тексті зазначається, що "Луганська обласна рада ухвалила рішення про саморозпуск і передала владу народу".

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Насправді, сьогодні Луганська облрада лише висунула Верховній Раді ультиматум - депутати хочуть скласти свої повноваження.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це депутати заявили на сьогоднішній 25-й сесії Луганської облради.

Як повідомляє прес-служба ЛОР, розпочато консультації депутатів, які мають намір звернутися до Верховної Ради України з вимогою про негайні зміни до Конституції про федеративний устрій України і про державний статус російської мови.

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«Якщо парламент не задовольнить ці вимоги, які депутати нашої облради вважають тими кроками, які здатні зняти гостроту конфлікту, облрада обговорює можливість вимагати від Верховної Ради взяти на себе всю повноту відповідальності за ситуацію в регіоні і розпустити облраду. Оскільки сенсу працювати в ситуації, коли офіційний Київ демонстративно ігнорує вимоги облради та Луганської області, а депутати позбавлені можливості впливати на процеси, вони просто не бачать», - сказано в повідомленні прес-служби.