У Донецьку бойовики викрали обладнання для проведення виборів – ЦВК

Сьогодні в Київському районі Донецька озброєні особи увійшли до приміщення органу ведення державного реєстру виборців і викрали списки виборців й обладнання, серед якого – маршрутизатор і програмно-апаратні засоби ідентифікації користувачів. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський.

За його словами, через викрадення обладнання робота цього відділу ведення реєстру виборців на цей час повністю унеможливлена. А відсутність списків означає, що навіть якщо люди прийдуть на виборчі дільниці, не буде того документа, на підставі якого вони повинні отримати виборчі бюлетені.

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«Безумовно, обладнання можна було б відновити, якби бути переконаними в тому, що наступний маршрутизатор, який буде доставлено до цього органу ведення реєстру виборців, буде функціонувати безпечно і його не викрадуть так само, як той, що був викрадений вже сьогодні. Разом із тим, списки виборців для території, на яку поширилася компетенція цього органу ведення реєстру виборців, можуть бути надруковані і в інших органах за рішенням Центральної виборчої комісії», – сказав Охендовський.

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Також голова ЦВК наголосив, що на сьогоднішній день немає підстав говорити, що 12 виборчих округів Донецької області та 1 виборчий округ Луганської області не готові до проведення позачергових виборів президента. За його словами, не розпочала роботу лише одна окружна виборча комісія в Донецькій області – це комісія округу №47 з колишнім центром у місті Слов’янськ.